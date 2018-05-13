"Как мужик": Танец Бородиной рассмешил подписчиков

Сегодня, 14:16

Телеведущая решила принять участие в танцевальном челлендже, но вместо лестных комментариев получила массу критики в свой адрес. Знаменитость предстала в обычной одежде – футболке и джинсах, но даже этот факт заставил поклонников отругать кумира.

Ксения Бородина показала подписчикам танец, похожий на дискотечный, и многих телодвижения ведущей насмешили. Фанаты отметили, что артистка двигается «как мужик», а один из комментаторов даже заявил: «В чем прикол делать мужские скулы себе? Раньше личико круглое милее смотрелось». Более того, в начале танца истинные ценители поймали Бородину на копировании движений коллеги по цеху – Ольги Бузовой.

В целом, танец Ксении Бородиной подписчикам не понравился и насмешил их, кто-то даже отметил, что из-за своего наряда ведущая выглядит как пятиклассница с детским телом, но со взрослым лицом. Нашлись и защитники, которые попросили недовольную общественность покинуть страницу звезды.