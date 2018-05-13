Бразильская модель оказалась в коме после ненужной липосакции

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Бразильская модель Лизиан Гутьеррес, прославившаяся за то, что обвинила в избиении певца Криса Брауна, сейчас в коме. Врачи борются за её жизнь после проведения ненужной липосакции.

32-летняя модель сейчас находится в больнице Стамбула. По словам родственников Лизиан Гутьеррес, звезде подиума показалось, что она слишком полная, потому она обратилась в клинику в США для проведения липосакции. Однако американские хирурги, проверив состояние девушки, отказались делать эту операцию, заявив, что жира у неё нет.

Такого же мнения были и родственники Лизиан Гутьеррес, но модель с ними не соглашалась, как сообщает VistaNews. Она тайком вылетела в Турцию в начале мая, где местные хирурги согласились сделать липосакцию. Операция привела к таким осложнениям, что модель оказалась в коме, и сейчас врачи пытаются спасти ей жизнь.