«Кризис среднего возраста»: 36-летняя Ксения Собчак философствует о своём отражении

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С некоторых пор 36-летнюю Ксению Собчак стали смущать зеркала. Журналист и политик останавливается у них, рассматривает себя и размышляет о своём отражении.

После прекращения постоянных телевизионных эфиров своей философией Собчак остаётся делиться только в социальной сети. Находясь в историческом Мадриде, женщина вновь наткнулась на зеркало, которое возродило в её памяти строки из произведения «Голливуд», написанного Чарльзом Буковски: «Я посмотрела в зеркало. Вообще-то я себе нравлюсь, только не в зеркальном отражении. Оно на меня не похоже».

Стандартное выражение мыслей спровоцировало массу обсуждений в комментариях. Многие поклонники уверены, что цитата полностью отражает внутренний мир запутавшейся в мыслях телеведущей. Они стали подбадривать её комплиментами и рассуждать на тему того, как смело люди дают оценку внешности, не заглянув глубже и не посмотрев на своё отражение в зеркале. Тем не менее поклонники считают, что Ксения уверенно приближается к кризису среднего возврата и советуют тщательно к нему подготовиться.