Алена Водонаева заинтриговала поклонников философским фото в постели

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Часть фолловеров с восторгом восприняли чувство стиля и идею кумира, однако большинство пользователей признались, что не в восторге от дизайна спальни знаменитости.

Известная телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своём Instagram-блоге интригующий снимок, где она запечатлена обнажённой в постели. Окружающая обстановка с философским подтекстом должна была натолкнуть поклонников на определённые размышления.

На фото знаменитость без одежды расположилась в постели лилового цвета, прикрывая оголённую грудь одеялом. При этом сама теледива задумчиво всматривается куда-то в сторону.

Мебель в лофте, как и интерьер в целом, выполнена в готическом стиле, что в общем контексте вызвало некий диссонанс у миллионной аудитории Водонаевой. Многие сочли неразумным сочетание такого стиля в спальной комнате. «Стильно, но не уютно. Холодно как-то», -пишут недоумевающие пользователи в комментариях под снимком. В то же время некоторые поклонники нашли дизайн интерьера весьма стильным. Сама же Алена предпочла не раскрывать детали главного замысла данного фото и сопроводила публикацию неоднозначной фразой «Пещерный человек». Несмотря на многочисленные негативные комментарии, за короткий промежуток времени пост собрал более 17 тысяч отметок «Нравится».

Ранее мы писали, что бывшая участница «Дома-2» порадовала поклонников весьма откровенным фото. На снимке, опубликованном в Instagram-блоге знаменитости, она полностью обнажена и наглядно демонстрирует фолловерам свои формы.