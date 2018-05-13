Малахова застукали в постели с Цымбалюк-Романовской

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Андрей Малахов в отеле уснул в компании скандальной бывшей супруги Джигарханяна, так и не дождавшись результатов "Евровидения-2018".

Популярный телеведущий Андрей Малахов опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он запечатлен на одной постели с Виталиной Цымбалюк-Романовской и своей супругой. Телеведущий сообщил, что компания провела вечер за просмотром финала «Евровидения-2018». Однако результатов конкурса Малахов не дождался и уснул в объятиях своей супруги Натальи Шкулевой. Пользователи довольно негативно отнеслись к данному снимку, раскритиковав поведение журналиста в комментариях: "уже ниже плинтуса, ужас".

Стоит отметить, что отношения между Андреем Малаховым и Арменом Джигарханяном и так очень натянуты. Народный артист считает, что ведущий добивается победы Цымбалюк-Романовской в их семейном скандале. Малахов в свою очередь усугубляет ситуацию, публикуя совместные милые фотографии со счастливой пианисткой.