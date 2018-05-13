Юлия Савичева призналась, что знала победителя «Евровидение-2018» с самого начала

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На своей странице исполнительница поделилась с подписчиками впечатлениями от «Евровидения-2018» и назвала своих фаворитов. Юлия Савичева призналась, что победитель конкурса был известен после его первого выступления. Также звезда рассказала о своих музыкальных предпочтениях.

В новой публикации певица вспомнила, как она эмоционально переживала, будучи беременной, за конкурсантов на «Евровидении-2017». Конкурс этого года растрогал её не менее. Особенно Юлия Савичева похвалила за шикарное выступление Испанию с трогательной песней, Эстонию с красивой оперной певицей и восхитительным припевом, Австралию с позитивным настроением иполнителя, а также Молдову с весёлым и интересным номером.

О победителе «Евровидение-2018» звезда написала так: «Израиль, конечно, сразил наповал своей харизмой! Сразу поняла, что это возможный победитель». Также Юлия Савичева согласилась с лидерской позицией Кипра, ведь конкурсантка и её команда приложили много усилий на пути к успеху. Певица поздравила с дебютом Венгрию с хорошим номером, которая первая вышла на сцену конкурса с настоящей альтернативной группой и песней. О своих музыкальных предпочтениях звезда написала, что она слушает те песни, которые ей нравятся, не зависимо от того, к какому направлению или стилю музыки они относятся.