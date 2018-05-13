Телепроект "Дом-2" отметил 14-летие переездом участников

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11 мая для телепроекта «Дом-2» оказался знаменательным сразу по двум причинам. Именно в этот день реалити-шоу исполнилось 14 лет, а его участники переехали в новый роскошный дом.

На странице телешоу в Instagram появилась видеозапись, в тексте к которой значилось: «Нам 14 лет, ура!». В ролике было показано, как участники входят в новый дом и восторгаются увиденной роскошью. Камера старается показать всё жилое помещение и показать как можно больше. После того, как участники располагаются у стоящего в центре стола, ведущий Влад Кадони напоминает, что проекту исполнилось 14 лет.

Поклонники внимательно рассмотрели новый дом, отметив, что выглядит он очень красиво, а стоящий у одной из стен аквариум стал объектом для внимания многих. Переезд подписчики восприняли негативно. Они считают, что через месяц дом будет в ужасном состоянии, так как участники не будут следить за ним и убирать за собой. Фанаты реалити-шоу порекомендовали им не повторять одно и то же, и не обращать внимания на то, что может стать с квартирой.