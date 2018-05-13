Елена Малышева: С точки зрения медицины Самойлова вообще не может петь

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Как рассказала теледоктор, у певицы наблюдается отклонение в строении связок, что не даёт ей в полной мере контролировать свой голос. Однако фанаты «Евровидения» критикуют исполнительницу не только за фальшь, но и за забытые слова во время выступления.

Елена Малышева рассказала, что Юлия Самойлова, если судить с точки зрения медицины, и вовсе не может петь. Всё дело в её болезни. По словам телеврача, Самойлова неоднократно проходила обследования, которые показали, что у женщины слишком маленький объём лёгкий. Из-за такой особенности организма российская исполнительница песен не может брать очень длинные ноты, а ведь именно из них почти и состоял весь припев песни, спетой на «Евровидении». Получается вопрос, кто, зачем и почему выбрал Юлии Самойловой именно такую композицию, которую она физически не может петь. Как добавляет Малышева, здоровые певицы с лёгкостью спели бы то, что Самойловой еле-еле далось.

Выступление Юлии Самойловой на «Евровидении-2018» стало очень резонансным. Женщине не удалось добиться каких-либо результатов. Кроме резонанса в прессе, сами фанаты певицы начали её критиковать из-за фальши в исполнении и забытых слов в припеве. Кроме того, запись выступления Самойловой на YouTube набрала 56 тысяч отметок «не нравится» по сравнению с 9,9 тысячи отметками «нравится». В комментариях люди выражают своё недовольство, называя происходящее «трешем».

Это уже не первая неудачная история, которая связанна с «Евровидением» и Самойловой. В прошедшем году певицу не пустили выступать на конкурс в Украину. Дело в том, что она попала в некий стоп-список из-за нарушения законов государства.