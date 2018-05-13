«Никакого уважения»: Поклонники раскритиковали Волочкову за вызывающий наряд для похода в монастырь

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Балерина Анастасия Волочкова побывала в Ново-Иерусалимском Ставропигиальном мужском Монастыре в Истре в Подмосковье. Интернет-пользователи резко раскритиковали наряд знаменитости, отметив, что появляться в таком вызвающем наряде недопустимо.

Брюки и яркая футболка с рисунком – не тот образ, в котором следует появляться в монастыре, как заявили подписчики Волочковой. Кроме того, выдающийся бюст балерины на демонстрируемых снимках создавал впечатление, что это очередное хвастовство формами. Также интернет-пользователи не поняли, для чего Волочковой бывать именно в мужском монастыре.

Подписчики сделали выводы, что балерина просто хочет внимания, а потому и привлекает его к себе, чем только может. Раньше в ход шли бесконечные шпагаты, теперь – походы по святым местам в некультурном виде. Интернет-пользователи посоветовали Анастасии Волочковой привлекать внимание более приемлемыми способами.