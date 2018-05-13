Участница "Холостяка" обвинила съёмочную группу во лжи

Вчера, 23:30

Неделю назад из телепроекта ушли сразу две девушки, а именно 23-летняя Ольга Ломакина и 27-летняя Анастасия Смирнова.

Именно последняя в результате своего ухода негативно высказалась по поводу съёмочной площадки. По её словам, в "Холостяке" зрителям не покажут правду.

"Наконец-то спектакль закончен. От этого цирка мне сносило крышу. Мне попросту всё надоело. Я уже не могла жить в стенах, где всё запрещают. Теперь я поняла, что мне не нужно нигде участвовать, нужно остановиться. Очень жаль, что съёмочная группа не покажет правду, почему я участвовала в этом телешоу. Но сейчас это не имеет никакого отношения", - облегчённо выдохнула Анастасия Смирнова.

Девушка выразила недовольство тем фактом, что её показали как истеричку, которая без причин устроила скандал во время свидания и покинула проект. Она заверяет, что хотела убежать ещё до этого. Перед последней встречей с Егором Кридом бывшая участница собрала вещи и попрощалась с остальными участницами. Как она заявила, обвинив съёмочную группу во лжи, именно эти моменты и не показали.