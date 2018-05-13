Звезда хип-хопа Cardi B скопировала образ оперной певицы Анны Нетребко

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Американская хип-хоп-певица Cardi B была уличена в копировании образа известной оперной певицы Анны Нетребко. Звёзды решили надеть стильный костюм от Versace, однако он украшал фигуру певиц по-разному.

Смелый наряд от Versace привлекает свои интересным покроем и ярким принтом, состоявшим из большого количества разноцветных портретов Мерлин Монро. Американская звезда хип-хопа Cardi B была замечена в том же образе, что и Анна Нетребко. Правда, оперная дива решила дополнить свой образ тёмным пиджаком с яркой подкладкой, сочетающейся с принтом брюк. А вот Cardi B предпочла надеть под брюки не менее яркую блузу от Versace. Но, несмотря на то, что звёзды надели идентичные наряды, костюм от знаменитого дизайнера смотрелся на них совершенно по-разному.

В комментариях пользователи Сети написали об уверенности, что звезда хип-хопа Cardi B скопировала образ Анны Нетребко. Они также отметили, что оперная дива великолепно выглядит в стильном костюме от Versace. Однако некоторые не были согласны, утверждая, что яркая расцветка и крой костюма идеально подходит смуглой коже Cardi B и её восхитительным формам.