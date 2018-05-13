Ольга Серябкина посетила Канны из-за любви к сладкому

Сегодня, 13:02

Участница музыкального коллектива SEREBRO Ольга Серябкина рассказала о причинах посещения Каннского кинофестиваля. На мероприятие она приехала из-за любви к сладкому, и даже успела сама приготовить мороженное.

На своей странице в Instagram Ольга поделилась с подписчиками тем, как проходит для неё кинофестиваль. Певица отмечает, что время для неё пролетает незаметно. В Канны она прилетела из-за своей любви к сладкому, которую она называет безграничной. Также девушка стала представителем бренда «Магнат» в рамках кинофестиваля. Серябкина рассказала, что, несмотря на проходящие мероприятия, успела собственноручно приготовить себе мороженное. На снимке в публикации девушка предстала перед своими поклонниками с порцией сладкого угощения в руке.

Подписчики отметили сексуальный взгляд певицы на фотографии, который способен прорекламировать всё что угодно, а не только мороженное. Некоторые из них рассказали, что при первом взгляде на фотографию сладости не увидели, так как внимание было полностью приковано к глазам Серябкиной.