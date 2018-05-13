Певица Алсу восхитила фанатов внешним видом на «Евровидении-2018»

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Певица Алсу восхитила своей красотой не только поклонников, но и жителей Европы. Во время объявления результатов голосования на «Евровидении-2018», пользователи Сети смогли рассмотреть наряд Алсу.

Популярной российской певице Алсу в этом году на «Евровидении» досталась очень ответственная роль. Знаменитость объявляла результаты зрительского голосования в России. Во время прямой трансляции поклонники восхитились прекрасным внешним видом певицы, которая появилась в белоснежном классическом наряде. Для своих фанатов певица пообещала показать платье в полный рост.

«Алсу, ты всегда безупречна, женственна, элегантна, а наряды всегда с большим вкусом», «Очень красивая, костюм просто сказочный», «Гордость России, прекрасно выглядите!», «Очень красивая... костюм бомба», «Алсу очень изменилась, стала ещё красивее, чем раньше», «Какая же вы красивая и утонченная», - прокомментировали внешний вид Алсу пользователи Сети.