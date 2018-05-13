Дмитрий Тарасов боится родов Анастасии Костенко

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Недавно выяснилось, что мужчина не будет присутствовать на родах своей жены. Анастасия сообщила, он хочет, чтобы такое событие проходило в традиционном формате, когда отец находится за дверями в ожидании известия о рождении первенца.

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов сам заявил, что не хочет присутствовать во время родов. Его третья жена находится на большом сроке беременности, поэтому пара готова к долгожданному событию. С недавнего времени влюблённая пара не забывает активно афишировать свою жизнь и публиковать в интернете множество снимков с беременным животом.

Некоторые считают это трогательным. Многие подписчики интересуются, будет ли на родах супруг, на что Анастасия отвечает отрицательно. Этот ответ заставил думать фанатов, нет ли у Дмитрия Тарасова определённой фобии.