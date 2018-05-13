Филипп Киркоров поздравил победительницу «Евровидения» с победой

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По мнению российского певца, более достойного музыканта, чем Нетта Барзилай на конкурсе просто не было. Эта победа заслуженна, ведь её манера исполнения музыкальной композиции Toy покорила всю Европу.

Филипп Киркоров поздравил победительницу «Евровидения-2018» на своей официальной странице в Instagram, прикрепив общую фотографию с певицей из Израиля.

В своём посте российский исполнитель написал, что поздравляет Нетту Барзилай от лица Молдовы и России с победой. Киркоров считает, что израильтянка просто покорила своим «сумасшедшим хитом» Toy всю Европу. Кроме того, он отметил и другую композицию Нетты Doron Medal, которая, по мнению певца, станет хитом грядущего лета.

Ранее сообщалось, что на «Евровидении-2018» певец от Украины укусил ведущую.