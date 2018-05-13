Звезда шоу «Орёл и Решка» рассказала, почему уехала жить в Италию

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Актриса и телеведущая Жанна Бадоева, больше всего запомнившаяся зрителям по первым сезонам тревел-шоу «Орёл и Решка», рассказала о причинах уезда на ПМЖ. Знаменитость подчеркнула, что её очень часто спрашивали об этом в Сети.

«Один из частых вопросов – как уехать на ПМЖ в Италию или другую страну. Почему? Я никогда не хотела уезжать никуда, просто в моей жизни так получилось, что я познакомилась и вышла замуж. Мы обсуждали вопрос с мужем, кто к кому переедет. Просто мы поняли, что привязок к месту у него гораздо больше, чем у меня», - пояснила Жанна Бадоева.

Звезда поинтересовалась у поклонников, почему другие так стремятся куда-то переехать, а также какое ПМЖ они видят конкретно для себя. Интернет-пользователи предположили, что желание оставить родной дом может быть связано с работой, политическими реалиями, а также просто мыслью, что где-то точно лучше. Среди стран, где жить предпочтительнее, чаще всего называлась Италия, как сообщает VistaNews.