Звезда «Счастливы вместе» обиделась на журналистов за новости о своём разводе

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Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва, которая стала одной из героинь программы «Однажды» производства НТВ, разочарована в журналистах. Актрису задело коверканье фактов о её личной жизни.

Наталья Бочкарёва призналась, что съёмки её сегмента в программе были одними из самых длительных и сложных. Однако, когда программа вышла в эфир, она выпила последние соки из звезды. Мыслями актриса поделилась в Сети, где у неё остались «настоящие» поклонники. По словам Натальи, в какой-то момент она даже забыла о программе, пока в день эфира её телефон не стали обрывать родные.

Женщина с ужасом узнала, что из всех её откровенных и ценных для неё деталей СМИ интересовали только самые потайные секреты её души и истории. «Неужели действительно не интересно моё творчество и жизнь в рамках допустимого, а нужны только скандалы, драмы и очень личное, которое я хочу оставить только себе?» - спрашивает Наталья Бочкарёва у фанатов. Она рассказала, что много говорила об искусстве, театре, работе и другом, но заголовки СМИ пестрили только новостями о старом разводе. Наталья также не сказала, как теперь будет относиться к откровенным интервью.