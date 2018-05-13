Брэд Питт ошарашил Дженнифер Энистон желанием завести детей

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Звёзды Голливуда, по словам осведомлённого источника, тщательно скрывают свой роман. В то же время в прессе время от времени появляются подробности их личной жизни.

Бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон могут уже в ближайшее время завести детей. Как передают американские СМИ, актёр ошарашил свою старую-новую возлюбленную о желании обзавестись наследством.

О данном намерении якобы рассказал друг звезды сериала «Друзья». Он пояснил, что откровение Питта вызвало у Дженнифер небольшую панику. Для 49-летней актрисы предыдущие попытки завести детей заканчивались неудачно. Между тем, официальные представители знаменитости категорически опровергли сообщения о её романе с бывшим супругом. Как известно, их связывают весьма близкие отношения, чего Питт и Энистон нисколько не скрывают.

Ранее стало известно, что вопреки слухам Брэд Питт не будет завершать карьеру из-за романа с Нэри Оксман. Актёру недавно приписали очередную интригу с привлекательной и молодой девушкой.