Переводчик обозвал полную победительницу «Евровидения» «коровой»

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Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter решил поздравить певицу Нетту Барзилай с победой на песенном конкурсе «Евровидение-2018», финал которого проходил ночью с 12 на 13 мая. Политик насмешил пользователей, употребив слово, которое встроенный автоматический переводчик перевёл: «Ты же корова».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своём аккаунте слово «капара», которое с иврита переводится, как «дорогая» или «милая». Однако автоматический механический перевод Twitter перевёл это слово: «Ты же корова». Следующее сообщение израильского политика постигла точно такая же участь. Дело в том, что строенный переводчик перевёл предложение так: «Ты настоящая корова. Вы принесли большое уважение Израилю! В следующем году в Иерусалиме!». Именно таким образом пост отобразился для русскоязычных людей, и что-то подобное увидели англоязычные граждане.

Вступиться за полную певицу Нетту Барзилай решили израильские пользователи Twitter. Они объяснили слова премьер-министра. Оказывается, что политик назвал Нетту «милой», но переводчик перевёл это слово, как некое жаргонное название домашнего животного.

Финал «Евровидения» прошёл в Лиссабоне в ночь с 12 на 13 мая. Певица из Израиля Нетту Барзилай получила 529 баллов. На второе место попала Элени Фурейра с Кипра, а на третьем оказался Сезар Сэмпсон из Австрии.