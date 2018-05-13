Нелли Ермолаева на день рождения заказывала деревья с бананами

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13 мая Нелли Ермолаевой исполнилось 32 года. Знаменитость поделилась с поклонниками своими ожиданиями от праздника, а также рассказом о лучших днях рождения в её жизни, как сообщает HotGeo.

По словам Нелли Ермолаевой, ей важнее всего эмоциональная сторона. Это более значимо, чем любой подарок, на праздник. Также она вспомнила, чего смогла добиться за прошедший год. Здесь и ребёнок, и работа во Флориде. Потому девушке хотелось бы быть окружённой вниманием на день рождения, а также получить интересные подарки. Именины у Ермолаевой часто были очень приятные. Например, как-то в детстве она захотела пальму с бананами, и родители на день рождения окружили её множеством гроздей.

Также Нелли Ермолаева уже в следующем посте поинтересовалась, есть ли у подписчиков тату. Поклонники пришли ко мнению, что именно так знаменитость хочет порадовать себя на свой праздник.