Пышная Анна Семенович рассказала, почему в детстве отказывалась от сладкого

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Несмотря на уверенность фанатов в том, что секрет пышной фигуры Анны Семенович кроется в питании полном углеводов с самого детства, сама певица полностью это отрицает и объясняет, почему в детстве совсем не ела сладкого

С трех лет из-за болезни Анна Семенович была вынуждена заниматься спортом, а именно фигурным катанием. За всю карьеру, Анна завоевала звание фигуристки международного класса, что принуждало ее к соответствующей диете.

Таким образом, Семенович в детстве пришлось отказаться от конфет и других сладостей. Певица вспоминает, как воображала, что сладости находятся во всем вокруг нее, например, облака - это большая сладкая вата.

И все же поклонники не могут понять, в чем тогда загадка необычных форм певицы – тонкой талии и 5,5 размера груди. Кроме того, многие фанаты уверяют, что бюст певицы сильно поправился с того времени, как она выступала на льду. Однако Семенович продолжает утверждать, что все дело в наследственности.