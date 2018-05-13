Фанаты разгадали, почему Татьяна Навка вышла замуж за Дмитрия Пескова

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Супруга Дмитрия Пескова продолжает собирать слухи вокруг своей персоны. Теперь фанаты уверены, что знают, почему Татьяна Навка стала женой пресс-секретаря.

В последнее время Татьяна получает необычайно много обвинений в излишней демонстрации своих богатств. Особенно подписчики её страницы обозлились, когда женщина полетела с дочерью отдыхать, «как царица». Новые снимки богатых развлечений не последней семьи России делают не меньше шума. В своих умозаключениях пользователи Сети докопали до причины такого поведения фигуристки.

Они уверены, что брак с Дмитрием Песковым необходим был не просто Татьяне, а стремительно угасающей звезде фигурного катания для поднятия рейтингов. Вследствие этого союза Татьяна внезапно обзавелась своим фигурным шоу и множеством друзей из шоу-бизнеса. Когда статусность мужа перестала приносить Навке внимание, она решилась на нахальную демонстрацию доходов семьи. Поклонники недоумевают: откуда у простой фигуристки и «слуги народы» появляются деньги на такие развлечения. В итоге, они пришли к выводу, что брак Навки и Пескова перешёл из стадии романтического союза в пиар кампанию.