Над Бузовой посмеялись из-за откровенной фотографии в душе

Сегодня, 07:56

Ведущая и исполнительница не перестаёт удивлять своих подписчиков. В этот раз девушка опубликовала на своём аккаунте в социальной сети Instagram сексуальный кадр, который сразу же высмеяли пользователи.

Голую грудь она закрывает рукой, находясь под струёй душа. Примечательно, что через пять часов после публикации данного поста 115 тысяч человек лайкнули откровенное фото, кроме этого уже набралось две тысячи комментов. Фолловеры раскололись на два лагеря. Одни положительно отозвались об Ольге, другие же и совсем заявили, что ей-то и хвастаться нечем.

"Ну, а грудь-то где?", "Прикрывать нечего", "И не стыдно?", - комментируют пользователи.

В данном случае становится понятно, что телеведущая вовсе не стыдится своих скромных форм. Ольга Бузова постоянно публикует снимки в купальнике и не переживает по поводу критики злопыхателей. Она не боится надевать откровенные платья с вырезом и показывать себя в бикини. В любом случае, снимок в душе не оставил никого равнодушным.