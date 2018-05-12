Ирина Шейк случайно показала интимное место на вечеринке

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Для посещения мероприятия модель надела платье изумрудного цвета с корсетом, который оказался так сильно затянут, что грудь знаменитости почти вываливалась. Однако речь не о груди, Ирина случайно приоткрыла "завесу" к другому интимному месту.

Как и многие другие звезды, Ирина Шейк тоже ошиблась при выборе одежды. На вечеринку она решила предстать перед людьми в наряде Alberta Feretti.

Судя по всему, модель чувствовала себя неудачно, так как из-за затянутого корсета ее грудь довольно часто «выпрыгивала» наружу. Во время ходьбы Ирины по красной дорожке ее бюст остался на месте, но другую интимную часть тела Шейк все же ненароком показала. Разрез платья оголил то, что должно было остаться за кадром.

До этого Шейк тоже рисковала, потому как появилась на красной дорожке без нижнего белья. Она решила поразить всех присутствующих гостей нарядом от бренда Versace, которое в конечном счете не подвело знаменитость.