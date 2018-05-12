«Женщина невеликого ума и низкого полета»: Лена Миро разнесла Веру Брежневу

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Бывшая солистка «ВИА Гры», одна из самых востребованных украинских певицы Вера Брежнева в октябре 2015 года выскочила замуж за композитора Константина Меладзе. Далеко не все знающие исполнительницу люди одобрили звездный брак, однако жестче всех о нем высказалась скандальная блогерша Лена Миро.

Статус и внешность Веры Брежневой могли позволить ей окольцевать любого состоятельного мужчину, будь то малоизвестный владелец заводов или сам Роман Абрамович. Однако экс-беленькая из «ВИА Гры» остановила свой выбор на немолодом Меладзе. Лена Миро по-женски не поняла поступка певицы, усомнившись в потенции ее супруга. Разнесла Миро и «живот хряка» с «индюшачьей шеей» композитора, сумевшего закрепить возле себя привлекательную женщину.

Не постеснялась блогерша дать несколько советов Брежневой по грамотным расчетам браков. За таких, как Константин Меладзе, селебрити величины украинской певицы нужно не так сильно цепляться, считает Миро.

«Женщина невеликого ума и низкого полета», - разнесла скандалистка Брежневу, разочаровавшись в ее хватке.