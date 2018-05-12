Стильная Пугачева навестила внука-юбиляра

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Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров 10 мая отпраздновал 20-й день рождения. Потягать парня за уши приехала Примадонна отечественной эстрады.

«Любимые», - коротко и нежно прокомментировала Кристина Орбакайте семейный снимок в Instagram.

Звездное семейство собралось поздравить с 20-летием сына певицы Дени Байсарова. Не пропустила торжество и стильная бабушка. В очках «базилио», с золотистым портфелем и яркой улыбкой Алла Пугачева навестила внука-юбиляра. Фанаты в очередной раз пришли в восторг от «внешности не по годам» Примадонны.

Порция лести досталась и солнечной маме именинника с сестрой Клавдией. Подписчики Орбакайте отметили современный стиль каждого из членов звездного семейства, пожелав Дени счастливых лет жизни.