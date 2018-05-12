Александр Ревва призвал фанатов поддержать DoReDos на "Евровидении"

Сегодня, 21:08

Знаменитый шоумэн выразил слова благодарности своим поклонникам за новую песню «Чика», отметив, что этим его творчество не закончится. Артур Пирожков очень рад за группу DoReDos из Молдавии.

После того, как фанаты резидента популярной телепрограммы Comedy Club оценили очередную музыкальную композицию Реввы, юморист попросил собственных подписчиков обратить внимание на опубликованный им видеоролик, посвященный молдавскому коллективу DoReDos, который продюсирует «Король эстрады» российско-болгарский певец Филипп Киркоров. Уже сегодня состоится финал конкурса «Евровидение» и Ревва призвал неравнодушных подписчиков посмотреть финальный раунд долгожданного шоу. Александр пожелал подопечным Киркорова удачи и, вероятно, будет болеть именно за них.

Фанаты поддерживают Ревву, отметив талант DoReDos. Некоторые написали критические слова в адрес артистов, но в целом люди позитивно отнеслись к призыву шоумэна. К тому же, коллега Александра Гарик Харламов попросил своих фанатов тоже поддерживать Молдову на конкурсе и DoReDos, в частности.