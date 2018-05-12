Лоза о Самойловой: Пробить на жалость можно было и с песней на родном языке

Вчера, 20:00

Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что требовать от Юлии большего бесчеловечно, так как особенности болезни не позволяют набирать в легкие воздуха для четкого исполнения песни.

По словам Юрия Лозы, сейчас в СМИ все говорят, что Юлии Самойловой не ставили задачу победить на «Евровидении», но для чего россияне «в очередной раз облизывают англичан?». Музыкант уверен, что пробить публику на жалость можно было с русской песней и с силами самих россиян.

Не секрет, что наставницей Юлии Самойловой являлась сама Алла Пугачева, но примадонна отговаривала певицу от участия на «Евровидении».

Судя по итогам разговоров, молодая звезда ее не послушала. В результате проигрыш спровоцировал волну критики и авторитет Пугачевой мог бы остановить негативный поток, но та не спешит комментировать ситуацию.