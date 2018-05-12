40-летняя Жасмин показала, как успешно совмещает спорт и материнство

Вчера, 20:03

Жасмин поразила поклонников своей «многофункциональностью». 40-летняя певица показала, как помимо карьеры ей удаётся совместить спорт в домашних условиях и материнство.

На любые жалобы новоиспечённых мамочек певица может ответить своим новым домашним роликом. На нём Жасмин проводит свои обычные тренировки на дому в то время, как её младшие дети гуляют вокруг и иногда присоединяются к маме. К слову, у женщины есть 20-летний сын, 6-летняя дочь и ещё один сын, которому исполнилось 2 года.

Найти отличия в жизни Жасмин и среднестатистической мамы можно. Певица занимается с персональным тренером, на большой территории собственного дома, где детям есть место для безопасных прогулок без наблюдения. Однако при большом желании ритм жизни Жасмин можно подстроить под собственные условия, намекает певица, выкладывая очередное видео. А результаты таких тренировок можно наблюдать на фото звезды в Instagram.