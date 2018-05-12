Елена Преснякова не навещала мужа с инфарктом в больнице

Вчера, 19:13

Причиной тому стали давно запланированные гастроли 71-летней звезды в Израиле и Магадане. Благо, Владимира Преснякова-старшего навещали сын Владимир Пресняков с женой Натальей Подольской, которые приводили к больному любимого внука Артемия.

По словам Елены Пресняковой, когда у Владимира Преснякова произошел инфаркт, она находилась на гастролях в Израиле. Ей осталось отработать тур в Магадан, но она не могла отменить его по известным причинам. В таком положении она мечтала иметь двойника, который выступил бы за нее, а сама она помчалась бы к любимому супругу.

На гастролях Елена так перенервничала и-за того, что не могла навестить мужа в больнице, в результате потеряла сон. На данный момент состояние Владимира медики называют удовлетворительным и успокаивают звездных родственников, что им больше не о чем беспокоится.