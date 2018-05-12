«Размер не имеет значения»: Сергей Безруков рассказал о своей первой любви

Вчера, 19:03

Недавно знаменитый актёр дал интервью в шоу «GAZLIVE», в котором он рассказал историю его первой любви. Сергей Безруков рассказал о том, что разница в росте не имела значения для его высокой красавицы.

Свою юность актёр провёл у бабушки и дедушки, которые жили рядом с Волгой. Там Сергей встретил своих друзей детства и первую любовь. Девушку, которая влюбила в себя не только юного Сергея Безрукова, но и троих его друзей, звали Катя. Она была намного выше звезды, однако когда её спросили, с кем бы она хотела встречаться, то Катя выбрала именно Сергея. Все были удивлены её выбором, ведь его друзья были намного выше актёра, но для девушки это не имело значения. Звезда фильма «Бригада» вспоминает то время с улыбкой на лице, но он не жалеет о том, что их отношениям пришёл конец и рассказал, что он сейчас счастлив со своей семьей.

Кроме этого, Сергей Безруков сообщил историю подготовки к роли знаменитого Владимира Высоцкого к спектаклю «Высоцкий: Рождение легенды». Маска для актёра вызвала большие хлопоты у организаторов спектакля. Ведь даже в США не захотели помочь в её изготовлении, но всё же российские мастера сделали уникальную маску, которая поразила даже представителей Голливуда.