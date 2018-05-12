Звезда «Дома-2» рассказал о мистике перед будущей свадьбой

Вчера, 18:27

Леша Купин назвал последние события в жизни черной полосой. Перенеся операцию по удалению аппендицита, Леша столкнулся еще с массой неприятностей. В день выписки пострадала собака Леши, которому прищемило дверью лапку. А вскоре участнику телешоу сделали еще одну операцию.

Леша Купин еще не успел пережить одну неприятность, как на него посыпались еще. Парень видит в происходящем какую-то мистику. Собака Леши получила трещину на лапке, и ветеринар приписал ему малоподвижный режим. Затем, у звезды «Дома-2» нашли шишку на ноге, и снова пришлось прибегнуть к небольшой операции.

Когда дело дошло до подачи заявления в ЗАГС, оказалось, что Леша не принес справку о том, что не был женат. Достать справку не так просто, нужно идти в посольство, а это занимает длительное время.

Происходящее натолкнуло Купина на мысль, что все это неспроста. Будто силы свыше мешают состояться будущей свадьбе. Леша говорит, что желание пожениться у него есть, но внешние факторы мешают свадьбе.

Напомним, недавно доктора буквально спасли жизнь Алексею. Молодой человек жаловался на боли, и у него обнаружили гнойный аппендицит. Врачи сказали, что если бы не провели срочную операцию, Леша бы умер.