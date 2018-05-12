Харламов призывает голосовать на "Евровидении" за Молдову

Вчера, 18:10

Гарик Харламов опубликовал на своей странице в Instagram видео с призывом для людей, чтобы голосовали на "Евровидении" именно за Молдову.

Сегодня, 12 мая, состоится долгожданный финал международного конкурса "Евровидение", на который, к сожалению, участница России Юлия Самойлова не прошла, за что на неё обрушился целый шквал гневной критики и комментариев большинства жителей страны.

Однако многие все же продолжают следить за течением конкурса, ведь все равно интересно, кто же в этом году получит главный приз и статус. Так и Харламов опубликовал видео, под которым написал: "Я далёк от Евровидения , тем более мы не вышли в финал, но ... давайте поддержим Молдову в финале, композитор наш человек !!! )))) номер 19 !". И при этом подкрепил хэштегами "киркоров", "молдова", "евровидение".

В комментариях к записи многие поддержали Гарика и поблагодарили за то, что он поддерживает Молдову, а также написали, что Киркоров лучший в своём деле: "Давай Филимон, сожги их всех!!!", "Филипп молодец !", "Они клевые! Даже если б мы прошли...я б голосовала за них!".