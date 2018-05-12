Эксперт: Артему Сороке из «Дома-2» необходима помощь психиатра

Вчера, 18:23

Постоянный специалист по ауре популярного телепроекта Илья Саглиани считает, что у молодого человека присутствуют явные признаки раздвоения личности и другие психические проблемы. По его словам, если не обратиться к врачу, это может привести к трагедии.

Эксперт шоу «Дом-2» постоянно работает с участниками телестройки, поэтому пришел к выводу, что Артем Сорока серьезно болен, и без помощи психиатра обойтись не сможет. Присутствующее у парня раздвоение личности можно заметить и обычному телезрителю, ведь Артем может быть милым и добрым, а затем резко становится агрессивным и провоцирует скандалы на проекте.

Илья Саглиани убежден, что лечение нужно начинать уже сейчас, ведь неконтролируемое поведение Сороки и предсказать нереально. Немного ранее специалист поставил тот же диагноз и другой участнице «Дома-2» Ольге Рапунцель, которая совсем недавно родила ребенка прямо в эфире шоу.