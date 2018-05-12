Женская версия песни "Он тебя целует" пришлась по нраву Сергею Жукову

Вчера, 18:06

Поклонница творчества Сергея Жукова Аня Нарыкова опубликовала свой кавер на хит группы «Руки вверх». Творчество юного аматора заметил автор песни «Он тебя целует» Сергей Жуков и поделился весёлым роликом со своими подписчиками.

В Instagram Сергей Жуков опубликовал на своей странице видео оригинального кавера на его песню «Он тебя целует». В описании солист группы «Руки вверх» написал: «Такого вы точно не ждали — «Он тебя целует» от лица девушки!». Звезда также процитировал строчки из весёлой вариации его песни: «Я ж тебя так любила-любила, и борщи варила, и пельмени лепила». Сергей заметил, что данное творчество он назвал бы даже не кавером, а полноценной новой песней благодаря оригинальности текста.

В комментариях подписчики поддержали своего кумира и также были восхищены новой версией песни любимого исполнителя. Одна из подписчиц на этот счёт написала: «Песни «Руки вверх» ничем нельзя испортить».