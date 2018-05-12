Анна Хилькевич ловит колорадских жуков на огороде

Вчера, 18:17

Сезон летних отпусков для представителей российской богемы не зависит от погоды, потому как можно загорать и купаться круглый год в соответствующих климатических поясах. Однако выяснилось, что некоторые отечественные звезды, в частности, Анна Хилькевич, предпочитают сельскохозяйственные работы на свежем воздухе.

Хилькевич весьма удивила своих многочисленных поклонников и подписчиков, сообщив на своей страничке в социальной сети, что отправилась на дачу в деревню Черноголовку, где ловит колорадских жуков на огороде. Таким образом, актриса помогает бабушке получить хороший урожай картошки.

После такого сообщения, подписчики обратили внимание на два момента. Во-первых, почему Анна снялась не на картофельной грядке, а проиллюстрировала свой пост фотографией на крыше элитного автомобиля. Во-вторых, неужели так обнищал столичный бомонд, что приходится выходить в поля и ловить колорадских жуков, что уже является действием абсолютно далеким от принципов гламура.