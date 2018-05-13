Валерию раскритиковали за неестественно белые зубы

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Поклонники считают, что ее обновленные зубы стали белее и неестественнее после операции. По их мнению, певица ныне улыбается совсем по-другому.

Ранее многие российские звезды сделали себе «голливудскую улыбку», отбелив зубы. На такой же поступок решилась и Валерия, но ее поступок был принят в штыки многими фанатами.

Знаменитую эстрадную певицу сопоставили с куклой, посоветовав ей слегка поправиться.

После проведения операции, после которой зубы заметно белеют, они часто смотрятся неестественно. Накладки на обычные зубы, так называемые виниры, применяются при дефекте передних резцов, но и не только в этом случае. Данную технологию еще называют «голливудской улыбкой», чем тоньше виниры, тем естественнее они выглядят. Например, певец Прохор Шаляпин израсходовал миллион рублей, чтобы получить виниры.