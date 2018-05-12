Сергей Лазарев показал потенциальных победителей Евровидения

Вчера, 17:06

Ими является группа «DoReDos» из Молдавии, номер был поставлен Филиппом Киркоровым и греческим режиссером Фокасом Эвангелиносом, работавший с Лазаревым на международном конкурсе. Ролик был опубликован на странице певца в Instagram.

Сергей Лазарев опубликовал репетицию представителей «DoReDos», которая выглядит весьма увлекательно, ведь артисты находятся на сцене в обыденной одежде. Российский певец уверен, что эта группа, прошедшая с блеском в суперфинал «Евровидения», может быть потенциальным победителем.

Сергей Лазарев написал под роликом комментарий: «Сегодня Финал Евровидения! Филипп Киркоров и греческий режиссер Фокас Эвангелинос, который придумал мой номер на Евровидении 2016, в этом году работают с Молдовой и группой «DoReDos», которые уверенно прошли в финал конкурса и сегодня будут выступать под номером 19… Вы только посмотрите какой колоссальный труд происходит за стеной во время песни))) как часовой механизм! Все четко и отлажено! Браво!».