Болезненный вид Андрея Губина удивил поклонников

Сегодня, 04:45

В одном из торговых центров Уфы поклонники встретили звезду 90-х Андрея Губина. Фанаты не упустили возможности сделать фото на память, но подметили, что Андрей выглядит не очень хорошо.

Певец Андрей Губин покинул Москву и перебрался жить в родную Уфу. На публике звезда появляется не часто, интервью не дает и светские мероприятия не посещает. Губин ушел со сцены более 10 лет назад, но продолжает писать тексты песен.

На фото с поклонниками видно, что у Андрея весьма болезненный вид. Ранее он рассказывал, что доктора поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия». Фанаты удивлены состоянием певца, но некоторые списывают вид артиста на простую усталость.

Многие, кто вырос на песнях Губина, мечтают встретить его в Уфе, тем более, шансы возросли.