Максим Фадеев рассказал, каким будет уникальный номер Хабиба в «Песнях на ТНТ»

Вчера, 17:01

Продюсер Максим Фадеев поделился с подписчиками секретом того, как будет выглядеть номер одного из его подопечных на грядущем эфире. Он также рассказал, почему это выступление будет «уникальным».

Максим Фадеев старается не бежать впереди паровоза и не рассказывать заранее тонкости будущих эфиров. Продюсер предпочитает выслушать мнения после завершения шоу, а затем сделать пост с итогами в социальной сети. Однако иначе случилось с Хабибом Шариповым. Фадеев настолько впечатлён тем, что они приготовили для зрителя, что не удержался и рассказал об этом заранее.

По словам наставника, его подопечный окажется в естественной для себя среде Instagram. Известно, что до участия в «Песнях на ТНТ» Хабиб Шарипов был активным пользователем социальных сетей и даже имел свою фан-базу. Именно в эту атмосферу окунёт парня Фадеев. Кроме того, в номере появятся и поклонники Хабиба. Продюсер поскупился рассказать больше деталей, но и зацепить у него вышло: уникальность номеру обеспечить симбиоз простоты и сложности. Что под этими словами имел в виду Фадеев можно будет узнать уже во время следующего эфира «Песен».