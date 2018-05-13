Рианна продемонстрировала новое белье

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Женскую линию, в которую входит 90 предметов нижнего белья, певица называет Savage x Fenty. Откровенные снимки опубликованы на страницах в Instagram.

Рианна уже давно показывает свой талант в моделировании одежды и особых результатов она добилась в женском нижнем белье. Так в Savage x Fenty вошли белье, пижамы, аксессуары и четыре цельных комплекта. Несколько роковых образов Рианна примерила лично на себе и опубликовала откровенные снимки в Instagram.

Стоит ли отмечать, что фотографии с певицей в нижнем белье с кружевами набрали миллионы лайков. Не меньше под кадрами и лестных комментариев, адресованных звезде эстрады.

Savage x Fenty предназначается для женщин с совершенно разными фигурами, причем Рианна никогда не была в рядах тощих моделей. Ее формы считаются аппетитными и пышными, чем и притягательны для мужчин.