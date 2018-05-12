Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова впервые показала публике трехмесячную дочь

Вчера, 17:02

Знаменитость пользуется популярностью в Сети именно после участия в скандальном телепроекте. После рождения малышки молодая мама долго скрывала лицо первенца от лишних глаз и отвлекала внимание поклонников рассказами о материнстве.

Анастасия Лисова решилась на серьезный шаг вместе с супругом Михаилом и показала трехмесячную дочь публике. Фанаты смогли подробно рассмотреть черты лица новорожденной и начали спорить, на кого из родителей ребенок похож больше. Практически все поклонники сошлись во мнении, что Мирослава – копия отец, это не отрицает и Анастасия.

Лисова неоднократно делится с другими молодыми мамами и будущими родителями, как с легкостью справляется с такой серьезной ролью. По мнению телезвезды, ее ребенок растет спокойным и не успел вымотать маме нервы, ведь знаменитость пользуется всевозможными способами для упрощения процесса ухода за ребенком.