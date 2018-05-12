Вчера, 16:13

Серябкина пишет, что полюбила тексты, стихи и рифму. Своим новым произведением она хочет поделиться с читателями.

Участница Serebro "влюбилась". Нечто красивое создала певица популярной группы Serebro, и этим творчеством она жаждет поделиться с преданными и любящими ее поклонниками.

Девушка написала под фото:

"Сегодня ночью я влюбилась. Ещё раз влюбилась в рифму, стихи, тексты. Я написала кое-что очень красивое и не могу не поделиться с вами этим состоянием. Хочу сказать, что всё, что нас с вами окружает, нужно впускать в себя, все события - гиперболизировать и чуть ли не ловить руками атмосферу, чтобы чувствовать весь кайф. Хочу, чтобы вы постоянно были счастливы, так как я сегодня. И это зависит не от радостных событий, а от внутреннего посыла. Попробуете?"

Подписчики написали ей ряд приятных слов по поводу ее неотразимой внешности, другие отметили ее стильную обувь, а третьи предположили, что новый фотоснимок Серябкиной сделан в одном из городов Франции.