Образ Яны Рудковской стали копировать американские знаменитости

Вчера, 15:44

В Сети появились фотографии Ники Хилтон и Яны Рудковской в одинаковых купальниках от дизайнера Натальи Ямчик. Пользователи уверены, что американская модель и бизнесвумен скопировала образ российской знаменитости.

Купальник, в котором появились обе звезды, принадлежит российскому дизайнеру Натальи Якимчик. Черный купальник с изображением мордочки кота и торчащими вверх ушами был выбран не только отечественными звездами, но и оценен зарубежными знаменитостями. Ники Хилтон надела его во время своего отдыха, но фотографии Рудковской в Сети появились раньше, а потому стала популярной мысль, что американская светская львица копирует образ Яны Рудковской.

Ситуацию усугубило то, что обе девушки еще и очень похожи внешне, что действительно выглядит уже не как простое совпадение. Пользователи Сети также отметили, что обе знаменитости выбрали к купальнику черные очки.

Несмотря на это, поклонники все же нашли пару различий. Прежде всего, цвет рамы очков у девушка разный. Также Рудковская решила дополнить образ шляпкой. К сожалению, первенство в публикации фотографии не обеспечило Рудковской «зрительские симпатии», которые достались американской звезде. Пользователи сочли, что Рудковская выглядит «дешевле», а купальник больше идет Ники.