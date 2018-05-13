Екатерина Климова считает себя плохой матерью и женой

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Известно, что самые успешные и востребованные актрисы, а также представительницы шоу-бизнеса, зачастую расплачиваются за творческие удачи осложнениями в личной жизни. Не обошла эта участь и Екатерину Климову.

В недавнем интервью Климова откровенно и с горечью призналась, что считает себя плохой матерью и женой. Также у нее не хватает душевного тепла на искреннюю и бескорыстную дружбу. Несмотря на то, что актрису с четырьмя детьми можно считать многодетной мамой, она редко общается с сыновьями и дочерьми. Конечно, это издержки профессии, чем Климова себя и оправдывает. Актриса сейчас очень хочет отдохнуть без семьи, наедине с собой, чтобы восстановить силы и разобраться в себе.

Профессия отталкивает Екатерину и от немногочисленных друзей. В творческой среде искренняя дружба практически исключена, а на общение с подругами не причастными к искусству, не хватает сил и времени. Климова корит себя еще и за то, что с детьми иногда ведет себя неоправданно резко, чем их обижает и еще больше отдаляет от себя. Зато в творческом плане у актрисы все на редкость удачно. Успех следует за успехом.