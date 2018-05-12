Экстрасенс Шепс подарил амулет Авазашвили из шоу "Песни"

Сегодня, 23:45

Потенциальные звезды со всей России проживают в «Москва-Сити» и участвуют в съемках известного шоу. Жительница Чебоксар Софья Авазашвили пытается стать победительницей проекта, а Шепс решил её поддержать.

В день своего посещения участников шоу "Песни" маг Александр Шепс поприветствовал музыкантов и принес им в дар каждому по цветку. Первая из букета роз досталась Софье, помимо того, она получила от участника «Битвы экстрасенсов» талисман в виде камня. Ее коллеги самостоятельно вытаскивали амулеты из черного мешка, принесенного Александром.

Как заявил Шепс, многие из присутствующих в данный момент находятся в шатком состоянии, в связи с чем амулет пригодится очень многим из них. Авазашвили довольна подарком гостя. Девушка утверждает, что Александр прошептал ей на ухо слова, оказавшиеся важными для нее. Софья говорит, это как раз то, что было ей нужно в это время.