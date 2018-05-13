Виктория Боня засветила грудь в мини-платье на кинофестивале в Каннах

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Мероприятие, которое решила посетить Виктория Боня, проходит на территории Лазурного побережья. Здесь проводят не только кинопоказы, а и множество различных светских мероприятий, где собирается масса звездных гостей.

Одно из них и посетила Виктория Боня. Чтобы выйти в люди она надела сексапильное платье с выразительным декольте, благодаря чему подчеркнула свою красивую фигуру, бюст и стройные ноги. Однако издесь нашлись те, кому не понравился такой образ. Пользователи в интернете осыпали критикой её выбор, отметив, что грудь знаменитости явно несимметрична.

"И снова не её образ", "Что это? Платье скрывает фигуру", "Некрасиво", - комментируют недовольные.

Ранее источники сообщили, что Виктория Боня удивила поклонников своим целлюлитом. Хотя обычно она с трепетом относится к публикациям в социальных сетях. На данный момент звезда отдыхает в Каннах.