Лена Миро обсудила поведение экс-жены Абрамовича, которую поймали за изменой

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Блогер Лена Миро известна своими резкими высказываниями в адрес известных людей, в очередной раз она решила обсудить бывшую жену олигарха Абрамовича. Она обсудила развод Дарьи Жуковой, а также причины, по которым она решилась изменить мужу.

«Умничка Дашка!» - с таким заголовком появился пост Миро в социальной сети. Публикацию она начала с того, что Жуковой повезло удачно выйти замуж, родить двух детей, после чего просто развестись. Не забыла она и о причине расторжения брака – Дарью поймали с другим мужчиной в ресторане.

Она отмечает, что понять решение Абромовича ни для кого не составит труда, успешный человек имел полное право на верность от своей спутницы, с которой прожил в браке десять лет. Мотивами Жуковой Лена назвала обычное желание секса и свободы. Чего она и добилась после развода.

Одним из плюсов Миро назвала и то, что Дарья не имеет стеснённости в средствах, что значительно упрощает ей жизнь. «Дай человеку здоровье, деньги и молодость, и ты увидишь, в какое животное он превратится», - утверждает Лена. Она уверена, что использовать подобные ресурсы в других целях смогут немногие, а большинство будет просто гулять. В конце публикации блогер обратилась к подписчикам с вопросом о том, как бы они поступили на месте Дарьи.