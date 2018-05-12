«Евровидение-2018»: Постановщик номера Испании унизил Израиль и обидел фанатов конкурса

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«Евровидение-2018» в последние дни набирает всё больше скандальных оборотов. Постановщик номера для Испании жестоко унизил представительницу Израиля и задел чувства фанатов конкурса.

Тинет Рубира вторит прошлогоднему победителю «Евровидения» Сальвадору Собралу и называет номер Netta из Израиля песней, где «пухлая дама с двумя булочками на голове пародирует курицу». Для него это оказалось слишком, хотя никто из других конкурсантов также не смог впечатлить постановщика. Мужчина, тем не менее, успел обзавестись врагами среди фанатов.

Он обвинил их в злости по любому, даже самому незначительному поводу. Хотя когда в Twitter люди критикуют его, он срывается и блокирует неугодных. Однако поведение фанатов можно понять. Они взаимно обвиняют Рубира в том, что он, оплошав как постановщик, старается унизить фаворита этого года.

Притом номер испанцев Amaia и Alfred называют самым скучным из-за отсутствия спецэффектов. Кстати, Рубира уверяет, что первые планы Испании были яркими, но им пришлось от многого отказаться из-за ошибки компании пиротехников. Ранее VistaNews сообщило о результатах второго полуфинала и о русских хитах, исполняемых на вечеринках в Лиссабоне.