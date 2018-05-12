Украинская певица ехидно оценила выступление Самойловой на "Евровидении"

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Исполнительница и журналистка Анжелика Рудницкая, советник украинского министра культуры, отпустила колючий комментарий в сторону Юлии Самойловой. Недовольство было связано с поражением российской конкурсантки на "Евровидении".

Украинская певица съехидничала, высказавшись о её выступлении. По словам Рудницкой, у Юлии нет уважения к своим соотечественникам, а главное, к себе самой. В результате обращения к журналистке с просьбой высказаться по поводу шансов украинского исполнителя Melovin’а и собственно Самойловой бороться за финал, она посчитала, что выступление россиянки довольно слабое и связанное с политическими движениями.

"В её номере не было ничего завораживающего. И хочу отметить хорошую работу бэк-вокалистов, они пели лучше, чем сама Юля. Этот музыкальный проект, в первую очередь, направили на то, чтобы выявить таланты у людей, а не решить социальные или другие проблемы", - рассказала она.

Стоит напомнить, Юлия Самойлова участвовала в "Евровидении" в этом году. А год назад Украина запретила ей стать участником конкурса, который проходил в Киеве.

Девушка не смогла набрать нужное количество голосов для прохождения в финал, который состоится уже сегодня, 12 мая.